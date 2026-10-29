Novak Djokovic sufrió dura remontada ante Jan-Lennard Struff en el ATP de Basilea
El serbio perdió en los octavos de final del torneo.
El serbio perdió en los octavos de final del torneo.
El serbio Novak Djokovic, cuarto en el ranking mundial, sufrió una dura remontada este jueves ante el alemán Jan-Lennard Struff (47°) en los octavos de final del ATP 500 de Basilea, en Suiza.
Djokovic, exnúmero uno y ganador de 24 Grand Slam, comenzó ganando en un partido parejo, pero no pudo sostener el ritmo y terminó cediendo por 7-6(4), 5-6 y 6-7(5) en dos horas y 37 minutos de juego.
Esta es la primera victoria de Struff ante Djokovic en nueve partidos disputados en el historial.
En cuartos de final, Struff enfrentará al portugués Nuno Borges (53°), quien despachó al noruego Casper Ruud (25°) por 1-6, 6-3 y 6-4.
Djokovic, por su parte, tendrá su próximo desafío en París-Bercy, el último Masters 1.000 de la temporada, en donde necesita llegar a la final o ganar el título para lograr un cupo en las ATP Finals de Turín.