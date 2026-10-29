Novak Djokovic sufrió dura remontada ante Jan-Lennard Struff en el ATP de Basilea

El serbio Novak Djokovic, cuarto en el ranking mundial, sufrió una dura remontada este jueves ante el alemán Jan-Lennard Struff (47°) en los octavos de final del ATP 500 de Basilea, en Suiza.

Djokovic, exnúmero uno y ganador de 24 Grand Slam, comenzó ganando en un partido parejo, pero no pudo sostener el ritmo y terminó cediendo por 7-6(4), 5-6 y 6-7(5) en dos horas y 37 minutos de juego.

Esta es la primera victoria de Struff ante Djokovic en nueve partidos disputados en el historial.

En cuartos de final, Struff enfrentará al portugués Nuno Borges (53°), quien despachó al noruego Casper Ruud (25°) por 1-6, 6-3 y 6-4.

Djokovic, por su parte, tendrá su próximo desafío en París-Bercy, el último Masters 1.000 de la temporada, en donde necesita llegar a la final o ganar el título para lograr un cupo en las ATP Finals de Turín.