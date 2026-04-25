Paraguayo Vallejo firmó otra sorpresa mayúscula en el Masters de Madrid

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo consiguió la victoria más importante de su carrera al vencer por 6-4 y 6-3 al estadounidense Learner Tien, decimoséptimo favorito y número 21 del mundo, para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid.

El jugador de Asunción, de 21 años y proveniente de la fase previa, ya había hecho historia tras eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov, convirtiéndose en el primer paraguayo en 14 años, y el segundo de su país, en ganar un partido de este nivel.

Con este triunfo, Vallejo subirá al puesto 82 del ranking ATP en una temporada en la que suma dos títulos Challenger y victorias en torneos ATP de Santiago y Houston. Su próximo rival es el italiano Flavio Cobolli.