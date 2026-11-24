El tenista italiano Jannik Sinner fue operado este martes de su rodilla derecha en Finlandia, debido a la lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde julio y que lo obligó a terminar anticipadamente su temporada. La intervención complica seriamente su presencia en el Abierto de Australia 2027.

La cirugía estuvo a cargo del especialista finlandés Lasse Lempainen y se desarrolló según lo previsto. De acuerdo con las primeras estimaciones, Sinner necesitará aproximadamente tres meses de recuperación tras someterse a un procedimiento de alargamiento de la cintilla iliotibial, estructura tendinosa ubicada en la parte externa del muslo y la rodilla.

El jugador de 25 años arrastra una tendinopatía en la zona desde hace varios meses y, pese a someterse a diferentes tratamientos, finalmente optó por la intervención quirúrgica. Su último partido oficial fue el 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon ante Alexander Zverev, antes de perderse importantes torneos como el Abierto de Estados Unidos y las Finales ATP.

El italiano tenía como objetivo regresar en enero para disputar el Abierto de Australia, torneo que conquistó en 2024 y 2025. Sin embargo, los plazos de recuperación retrasan sus posibilidades de volver a competir hasta aproximadamente el inicio de la temporada de tierra batida, dependiendo de su evolución médica.