Sinner despachó a Auger-Aliassime en Montecarlo y logró su vigésima victoria seguida en Masters 1.000

El italiano Jannik Sinner exhibió toda su solidez en la arcilla para doblegar al canadiense Félix Auger-Aliassime por parciales de 6-3 y 6-4, instalándose en las semifinales del Masters 100 de Montecarlo y consiguiendo su vigésima victoria consecutiva en torneos de esta categoría.

El actual número dos del mundo necesitó de 1h35' para resolver el encuentro de cuartos de final. A diferencia de las dificultades experimentadas en la ronda previa ante el checo Tomas Machac, el oriundo de San Cándido recuperó la determinación, logrando un quiebre en cada set y manteniéndose firme con su servicio para asegurar el triunfo sin mayores contratiempos.

Con este resultado, el ganador de cuatro torneos de Grand Slam superó por quinta vez consecutiva al jugador norteamericano y elevó sus impresionantes estadísticas. Su racha de veinte triunfos seguidos en eventos Masters 1.000 incluye éxitos en París, Indian Wells y Miami, registrando cuarenta sets a favor y apenas uno en contra en este espectacular período de competencia.

Esta sólida victoria le permite alcanzar su semifinal número 48 en el circuito y mantener intacta la gran posibilidad de asaltar la cima del ranking ATP si es que logra consagrarse campeón en el principado. En la búsqueda del anhelado boleto a la gran final, Sinner deberá medir fuerzas ante el alemán Alexander Zverev, quien previamente dejó en el camino al brasileño Joao Fonseca.