Sinner dio por cerrada su temporada y Zverev terminará 2026 como número uno del mundo

El tenista italiano Jannik Sinner dio por terminada oficialmente su temporada 2026 debido a los problemas que arrastra en la rodilla derecha, decisión que además aseguró que el alemán Alexander Zverev cierre el año como número uno del mundo.

"Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", anunció Sinner, actual líder del ranking ATP.

El italiano no disputa un partido oficial desde el pasado 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo, y durante los últimos meses debió renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín.

Sinner tenía previsto regresar durante la gira asiática, pero sus ausencias en Pekín y Shanghái terminaron por confirmar que sus problemas físicos seguían impidiéndole competir.

"Necesito pensar en mi carrera a largo plazo" y haré "todo lo posible para volver al cien por ciento", explicó el italiano, quien también se perderá el Masters 1000 de París, las Finales ATP de Turín y la fase final de la Copa Davis.

Zverev terminará el año como número uno

Su ausencia tendrá además un efecto directo en la cima del ranking. Alexander Zverev se aseguró terminar 2026 como número uno del mundo, debido a los puntos que Sinner perderá al no poder defender sus títulos de Viena, París y las Finales ATP.

Sinner encabeza actualmente la clasificación con 11.000 puntos, pero perderá 3.000 unidades y concluirá el calendario con 8.000.

Zverev, en tanto, ocupa el segundo lugar con 9.720 puntos y todavía debe defender 930. Incluso si no vuelve a ganar un partido durante la temporada, terminará con 8.700 unidades, suficientes para superar al italiano.

De esta manera, el alemán, campeón este año de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, finalizará la temporada como líder del circuito. La única incógnita es en qué torneo conseguirá alcanzar oficialmente el primer puesto antes del cierre del calendario.