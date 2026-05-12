Sinner dominó a Pellegrino y se metió a cuartos de final en Roma

El número uno del mundo, Jannik Sinner, reafirmó su condición de máximo favorito al imponerse con claridad en el "derbi italiano" ante Andrea Pellegrino, sellando su paso a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma.

Con un contundente 6-2 y 6-3, el trasalpino avanzó de ronda en apenas una hora y 28 minutos, manteniendo vivo su sueño de conquistar el único Masters 1.000 que aún falta en su impresionante palmarés.

El primer set fue un trámite para Sinner, quien aprovechó las dudas iniciales de su compatriota para quebrar el servicio en dos ocasiones y marcar el ritmo del encuentro. Pese a que en la segunda manga Pellegrino logró soltarse y plantear una mayor resistencia —llegando a estar en ventaja en el marcador—, el líder del ranking ATP mostró su jerarquía en los juegos decisivos para cerrar el partido sin mayores contratiempos.

La jornada fue especial para el tenis local, destacando la historia de superación de Pellegrino, quien estuvo al borde del retiro antes de convertirse en la gran revelación del torneo tras dejar en el camino a figuras como Frances Tiafoe y Arthur Fils. Al finalizar el duelo, el número uno del mundo tuvo palabras de elogio para su oponente, firmando un "Grande Andrea" en la cámara y celebrando el buen momento que atraviesa el tenis italiano.

Con esta victoria, Sinner ya tiene la mira puesta en la siguiente fase del Foro Itálico, donde buscará un cupo en las semifinales. El tenista de San Cándido espera ahora conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre el ruso Andréi Rublev y el georgiano Nikoloz Basilashvili, en un camino que lo mantiene como el gran candidato al título.