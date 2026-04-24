Sinner logró un sufrido triunfo ante Bonzi y avanzó en el Masters 1.000 de Madrid

Jannik Sinner (1°) fue exigido al máximo en su puesta en escena en el Masters 1000 de Madrid, se dejó un set ante el francés Benjamin Bonzi (104°), procedente de la fase previa, aunque al final ganó por 6-7(6), 6-1 y 6-4 y sumó su vigésima tercera victoria seguida en un torneo Masters 1000.

Y es que el jugador italiano, que no llega lejos en el torneo el 2024, cuando una lesión le dejó estancado en los cuartos de final, pretende lograr en Madrid su quinto Masters 1000 seguido, algo que nadie logró a lo largo de la historia.

Sin Carlos Alcaraz, que anunció su baja también para Roland Garros por la lesión en la muñeca, ni Novak Djokovic en el recorrido del torneo, el transalpino ve una oportunidad pintiparada para lograr el registro y añadir a su ristra de éxitos uno que aún no tiene, el de Madrid.

Sinner siempre había ganado con solvencia a Bonzi, estimulado por la posibilidad de lograr el triunfo más importante de su carrera, de erigirse en el primer francés en ganar a un número uno del mundo en tierra desde que Richard Gasquet tumbara al suizo Roger Federer en el Masters 1000 de Montecarlo del 2005.

Bonzi se exprimió al máximo en el primer set, el que ganó, pero después se desmoronó. Perdió 6-1 el segundo, por la vía rápida y a su término solicitó la asistencia médica en la pista, siendo atendido en el brazo izquierdo.

A partir de ahí no hubo partido. Bonzi, aparentemente mermado, no ofreció resistencia aunque pareció emerger al inicio del tercero cuando mantuvo el equilibrio en los cuatro primeros juegos (2-2). Sinner rompió después, en el quinto, conservó el desequilibrio y alargó su dominio hasta cerrar el partido.

La decimoctava victoria seguida en lo que va de temporada de Sinner, desde que perdió en la tercera ronda del torneo de Doha, culminó con un 6-4 en el tercer parcial, tras después de dos horas y veintidós minutos.

Sinner dio su primer paso para avanzar en Madrid y hacia un nuevo récord en torneos Masters 1000. Y en dieciseisavos se enfrentará al danés Elmer Moller que ganó al canadiense Gabriel Diallo por 7-5, 3-3 y retirada por lesión en la parte baja de la espalda.