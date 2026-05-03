Sinner pulverizó a Zverev para conquistar el Masters de Madrid y marcar un récord

El italiano Jannik Sinner, número 1 de la ATP, derrotó con abosoluta autoridad al alemán Alexander Zverev (3°) con dos demoledores sets en la gran final del Masters 1.000 de Madrid.

En 58 minutos, Sinner se impuso por 6-1 y 6-2 para ganar el torneo español por primera vez y, además, convertirse en el primer jugador en la historia que logra cinco Masters de forma consecutiva.

El tenista de San Cándido plasmó la superioridad que ha mostrado en los últimos cara a cara y ganó por novena vez seguida frente al germano, que jugaba su cuarta final en Madrid.

De esta manera, Sinner extendió su racha a 13 victorias seguidas en lo que va de 2026, y 18 triunfos al hilo en torneos Masters 1.000, de los cuales este año ya había ganado los campeonatos disputados en Indian Wells, Miami y Montecarlo.