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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Sinner se exigió para batir a Medvedev y pasar a la final del Masters de Roma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El italiano enfrentará a Casper Ruud en la definición e intentará alcanzar un récord de Novak Djokovic.

Sinner se exigió para batir a Medvedev y pasar a la final del Masters de Roma
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El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se exigió para batir al ruso Daniil Medvedev (9°) en tres sets y clasificar a la final del Masters 1.000 de Roma, en donde intentará conseguir el único título que le falta en esta categoría.

Sinner necesitó más de dos hora y media para imponerse ante el ruso en la arcilla del Foro Itálico, por 6-2, 5-7 y 6-4.

Con esta victoria, Sinner intentará lograr una hazaña este domingo en la final, ya que si gana el Abierto de Roma, conseguirá, con 24 años, tener los nueve torneos Masters 1.000 del circuito ATP. El único que tiene ese registro en su carrera es el serbio Novak Djokovic, y lo hizo cuando tenía 31 años.

En la definición por el título, enfrentará al noruego Casper Ruud (25°), quien eliminó al otro favorito de los locales, Luciano Darderi (20°), con un rotundo doble 6-1, en apenas 65 minutos de juego.

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