Sinner se repone a los contratiempos físicos e igualó récord de Sampras

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se repuso de los contratiempos físicos con los que se encontró a partir del segundo set del partido disputado ante el checo Tomas Machac y cerró su 14ª victoria seguida al ganar por 6-1, 6-7 (3) y 6-3 para instalarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El jugador de San Cándido sumó su 19ª victoria seguida en un torneo Masters 1.000 e igualó en este aspecto al estadounidense Pete Sampras, en 1994 y solo queda por detrás de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

Sinner tuvo que realizar un evidente ejercicio de resistencia. Se le vio incómodo en algunos momentos, con molestias en la espalda. No daba la sensación de moverse a gusto el número dos del mundo que no perdía un set desde que fue derrotado en los cuartos de final del torneo de Doha, ante el también checo Jakub Mensic, en febrero pasado.

De hecho pidió la asistencia médica tras el quinto juego de la manga definitiva. Reconoció haber sentido malestar y mareos. También Machac, dañado en el codo izquierdo.

Después de 37 sets seguidos ganados en torneos Masters 1000 se dejó uno en el camino, aunque después supo reconducir la situación complicada.

El jugador de San Cándido, que arrebatará a Carlos Alcaraz el número uno del mundo si gana el torneo el domingo, logró reponerse para quedarse con el partido.

En su intento por llegar a semifinales, Sinner se verá las caras ante el canadiense Felix Auger Aliassime que se clasificó tras el abandono del noruego Casper Ruud con el partido 7-5 y 2-2.