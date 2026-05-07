Sinner sobre los premios de Grand Slam: "Quizás estamos recibiendo demasiado poco"

El italiano Jannik Sinner afirmó este jueves que la cuantía económica que reciben los tenistas cuando participan en los Grand Slam como Roland Garros es "demasiado poca".

"Hemos estado callados durante mucho tiempo y creo que ahora hemos llegado a un punto en el que es justo hablar también de estas cosas", aseveró el italiano en rueda de prensa en el marco del Masters 1.000 de Roma.

"Nosotros no pedimos el 50 por ciento, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo un poco demasiado poco", expresó.

Sinner, número 1 del mundo, explicó que sin ellos "el torneo no existe", y que cree que los tenistas dan más de lo que reciben a cambio.

"Creo que en las próximas dos semanas también sabremos el premio económico que tendremos en Wimbledon. Esperemos de verdad que sea mejor. Luego, por supuesto, el US Open", dijo.

"No es sólo por los jugadores de élite, es por todos nosotros. Tanto en el lado masculino como en el femenino, estamos muy, muy igualados", precisó.

Y recalcó que están "en un momento en el que hombres y mujeres están juntos".

Al ser preguntado sobre la posibilidad de sumarse a un eventual boicot, como sugirieron otros tenistas, Sinner señaló que entiende esas posturas porque el problema lleva tiempo sin resolverse, aunque añadió que se verá "en el futuro".

El italiano figura entre los firmantes, junto a jugadoras como la estadounidense Coco Gauff y la bielorrusa Aryna Sabalenka, del comunicado que, según adelantó el diario británico The Guardian, expresa su descontento con el nivel de los premios económicos previstos para la 125ª edición de Roland Garros, que se disputará en la capital francesa tras el torneo de Roma.