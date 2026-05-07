Julio Pertuzé (UDI), que fue subsecretario de Economía durante Piñera II, advirtió este jueves en El Primer Café sobre los riesgos del "pirquineo" en medio de la negociación del Gobierno con el Partido de la Gente (PDG) por el proyecto de Reconstrucción Nacional.

"Yo tendría cuidado con ese pirquineo, que puede salir bastante caro", dijo el economista y profesor de la Universidad Católica, quien comparó la situación con la experiencia de los retiros previsionales durante la pandemia, que "eran 'solamente una vez' y después terminaron siendo tres y están siempre en carpeta; los ponen como amenaza".

Si bien reconoció que medidas como la devolución del IVA a medicamentos y pañales pueden ser algo "súper notable", Pertuzé recalcó que este tipo de acuerdos pueden escalar de forma imprevista a exigencias nuevas, crecientes e interminables: "Sabemos cómo parten; pero no cómo terminan".

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