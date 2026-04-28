Sinner sumó su 20ª victoria seguida e igualó su techo en el Masters 1.000 de Madrid

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner (1° de la ATP), sigue intratable en la temporada 2026 dado que este miércoles, el transalpino sumó su vigésima victoria consecutiva tras derrotar al británico Cameron Norrie por parciales de 6-2 y 7-5, sellando su paso a los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid e igualando su mejor registro histórico en la Caja Mágica.

En un duelo sin enfrentamientos previos, Sinner impuso sus términos desde el arranque pese a la frialdad matutina en las gradas. El italiano manejó los tiempos con solvencia en el primer set, y aunque Norrie intentó plantar resistencia en la segunda manga recuperando un quiebre, la jerarquía del líder del ranking ATP apareció en el momento clave para cerrar el partido en una hora y 27 minutos.

Con este resultado, el oriundo de San Cándido alcanzó una marca de leyenda al unirse a Novak Djokovic (2011 y 2015) como los únicos jugadores en la historia capaces de ganar todos sus primeros partidos de Masters 1.000 en un mismo curso.

Además, el italiano encadena 25 festejos seguidos en torneos de esta categoría, sumando lo hecho en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Su próximo contrincante saldrá del enfrentamiento entre la joven promesa española Rafa Jódar y el checo Vit Kopriva, duelo que genera gran expectación en la organización del certamen madrileño.