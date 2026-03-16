Tomás Barrios logró sólido triunfo y avanzó en la qualy del Masters de Miami

El tenista nacional Tomás Barrios (115° del ATP) se reivindicó tras su temprana despedida del Challenger de Punta Cana y tuvo un estreno triunfal en la qualy del Masters de Miami tras vencer por 6-3 y 6-2 al estadounidense Nishesh Basavareddy (198°).

Si bien la joven promesa norteamericana comenzó ofreciendo un buen intercambio frente al criollo, el chillanejo no tardó en acomodarse y en el séptimo juego forzó un quiebre que luego repitió en el noveno para llevarse el primer set.

Con su rival tambaleando, Barrios tuvo que esforzarse el doble para la segunda manga y tras un tercer game muy parejo, vinieron cuatro puntos consecutivos que le permitieron sellar la victoria definitva en el Court 1.

Así las cosas, "Tomy" es el único en carrera por acompañar a Alejandro Tabilo en el cuadro principal, tras las derrotas de Garin y Jarry.

El rival de Barrios por el pasaje al "main draw" saldrá entre entre el australiano Aleksandar Vukic (93°) y el británico Billy Harris (138°).