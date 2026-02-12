Tomás Barrios se despidió del ATP de Buenos Aires con dura caída ante Luciano Darderi

El chileno Tomás Barrios, 114° en el ranking mundial, sucumbió ante el favoritismo del italiano Luciano Darderi (22°) y se despidió del ATP 250 de Buenos Aires en los octavos de final con un categórico 6-1 y 6-3.

Barrios tuvo un mal arranque frente al europeo y apenas ganó un juego en el primer set; en la segunda manga, en cambio, ofreció un poco más de resistencia, pero terminó cediendo ante el nivel del oriundo de Argentina, después de una hora y 22 minutos en la arcilla trasandina.

En cuartos de final, Darderi, segundo sembrado, enfrentará al ganador de la llave entre el local Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el español Pedro Martínez (94°).

Barrios, por su lado, tendrá su próximo desafío en Brasil, cuando afronte la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro.