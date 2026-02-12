Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Tomás Barrios se despidió del ATP de Buenos Aires con dura caída ante Luciano Darderi

Autor: Redacción Cooperativa

El chileno sucumbió en sets corridos ante el italiano.

Tomás Barrios se despidió del ATP de Buenos Aires con dura caída ante Luciano Darderi
El chileno Tomás Barrios, 114° en el ranking mundial, sucumbió ante el favoritismo del italiano Luciano Darderi (22°) y se despidió del ATP 250 de Buenos Aires en los octavos de final con un categórico 6-1 y 6-3.

Barrios tuvo un mal arranque frente al europeo y apenas ganó un juego en el primer set; en la segunda manga, en cambio, ofreció un poco más de resistencia, pero terminó cediendo ante el nivel del oriundo de Argentina, después de una hora y 22 minutos en la arcilla trasandina.

En cuartos de final, Darderi, segundo sembrado, enfrentará al ganador de la llave entre el local Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el español Pedro Martínez (94°).

Barrios, por su lado, tendrá su próximo desafío en Brasil, cuando afronte la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro.

En portada