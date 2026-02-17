Tomás Barrios terminó su periplo en el ATP de Río de Janeiro tras batallar ante Matteo Berrettini
El tenista nacional perdió en la primera ronda tras haber clasificado al cuadro principal como "Lucky Loser".
El tenista nacional perdió en la primera ronda tras haber clasificado al cuadro principal como "Lucky Loser".
El chileno Tomás Barrios, 107° en el ranking mundial, terminó este martes su periplo en el ATP 500 de Río de Janeiro, tras batallar con el italiano Matteo Berrettini (57°) y perder por 7-6(1) y 7-5 en la primera ronda.
El tenista chillanejo había clasificado como "Lucky Loser" al cuadro principal tras perder en la qualy e intentó aprovechar su oportunidad, exigiendo al italiano por casi dos horas y media de partido.
Barrios fue sólido con su servicio y aguantó la presión del italiano, aunque terminó, en la primera manga, sucumbiendo en el tiebreak.
En el segundo parcial (que arrancó con demora por culpa de un problema eléctrico) , Barrios mantuvo el nivel, pero cedió en el último juego, sufriendo un quiebre, la única pérdida de servicio que tuvo ante Berrettini, exnúmero 6 del mundo.
En la siguiente ronda, Berrettini enfrentará a otro "Lucky Loser", el serbio Dusan Lajovic (129°), quien eliminó al alemán Daniel Altmaier (54°) por 6-4 y 7-6(7).
Barrios, por su parte, volverá al país para disputar el Chile Open.