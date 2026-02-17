Tomás Barrios terminó su periplo en el ATP de Río de Janeiro tras batallar ante Matteo Berrettini

El chileno Tomás Barrios, 107° en el ranking mundial, terminó este martes su periplo en el ATP 500 de Río de Janeiro, tras batallar con el italiano Matteo Berrettini (57°) y perder por 7-6(1) y 7-5 en la primera ronda.

El tenista chillanejo había clasificado como "Lucky Loser" al cuadro principal tras perder en la qualy e intentó aprovechar su oportunidad, exigiendo al italiano por casi dos horas y media de partido.

Barrios fue sólido con su servicio y aguantó la presión del italiano, aunque terminó, en la primera manga, sucumbiendo en el tiebreak.

En el segundo parcial (que arrancó con demora por culpa de un problema eléctrico) , Barrios mantuvo el nivel, pero cedió en el último juego, sufriendo un quiebre, la única pérdida de servicio que tuvo ante Berrettini, exnúmero 6 del mundo.

En la siguiente ronda, Berrettini enfrentará a otro "Lucky Loser", el serbio Dusan Lajovic (129°), quien eliminó al alemán Daniel Altmaier (54°) por 6-4 y 7-6(7).

Barrios, por su parte, volverá al país para disputar el Chile Open.