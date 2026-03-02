Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] Tiafoe olvidó sus raquetas en la final del ATP 500 de Acapulco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El partido por el título lo disputó ante el italiano Flavio Cobolli.

[VIDEO] Tiafoe olvidó sus raquetas en la final del ATP 500 de Acapulco
 Captura (ESPN)
El tenista estadounidense Frances Tiafoe (22°) vivió un insólito y divertido momento en la final del ATP 500 de Acapulco frente al italiano Flavio Cobolli (15°) durante el fin de semana.

Cuando ingresó a la cancha para disputar el encuentro, el norteamericano abrió su bolso y se percató de que olvidó sus raquetas. La escena desató risas entre el público y obligó a miembros de la organización a ir rápidamente a buscárselas, retrasando por algunos minutos el inicio del partido.

Ya en lo deportivo, el Tiafoe cayó ante Cobolli, quien se quedó con con el título en México tras imponerse por 7-6 y 6-4.

