Djokovic y Sabalenka fueron eliminados del dobles mixto del US Open

El tenista serbio Novak Djokovic, número 5 del ranking ATP, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder de la WTA, quedaron eliminados este martes 25 de agosto en la primera ronda del dobles mixto del US Open, luego de caer en Nueva York por 1-4, 4-2 y 10-2 ante los número uno de la especialidad, el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova, quienes remontaron el partido tras perder el primer set.

El encuentro se resolvió en 54 minutos y significó el primer partido oficial juntos de Djokovic y Sabalenka, quienes mostraron un buen nivel durante buena parte del compromiso pese a su escasa experiencia como pareja.

El serbio y la bielorrusa comenzaron de buena manera y se adjudicaron el primer set después de remontar un 0-40 al resto y aprovechar una doble falta de Siniakova en el punto de oro.

Djokovic y Sabalenka volvieron a quebrar el servicio de la checa al inicio del segundo parcial, pero Patten y Siniakova reaccionaron con una racha de 11 de 13 puntos ganados para igualar el encuentro y llevar la definición al desempate.

En el super tie-break, los especialistas del dobles dominaron desde el comienzo y aprovecharon dos dobles faltas de sus rivales para cerrar la definición por 10-2.

Patten y Siniakova avanzaron de esta manera a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán al francés Gael Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, vencedores por 4-1 y 4-1 ante Félix Auger-Aliassime y Alexandra Eala.