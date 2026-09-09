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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Karen Khachanov avanzó a semifinales del US Open tras retiro de Alexander Blockx por lesión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista belga no pudo continuar en el tercer set del partido.

Karen Khachanov avanzó a semifinales del US Open tras retiro de Alexander Blockx por lesión
 EFE
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El ruso Karen Khachanov, 50° en el ranking mundial, avanzó a las semifinales del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras el retiro por lesión del belga Alexander Blockx (34°), mientras jugaban el tercer set en Flushing Meadows.

Blockx presentó dolor en su espalda y necesitó asistencia médica durante el partido, sin poder continuar después de una hora y 33 minutos de juego.

El resultado terminó 6-2, 7-5 y 3-2 a favor de Khachanov cuando ocurrió el retiro de Blockx.

En semifinales, Khachanov enfrentará al ganador del cruce que jugarán el alemán Alexander Zverev (2°) y el neerlandés Botic Van de Zandschulp (70°).

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