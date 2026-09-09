Karen Khachanov avanzó a semifinales del US Open tras retiro de Alexander Blockx por lesión
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Autor: Redacción Cooperativa
El tenista belga no pudo continuar en el tercer set del partido.
El tenista belga no pudo continuar en el tercer set del partido.
El ruso Karen Khachanov, 50° en el ranking mundial, avanzó a las semifinales del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras el retiro por lesión del belga Alexander Blockx (34°), mientras jugaban el tercer set en Flushing Meadows.
Blockx presentó dolor en su espalda y necesitó asistencia médica durante el partido, sin poder continuar después de una hora y 33 minutos de juego.
El resultado terminó 6-2, 7-5 y 3-2 a favor de Khachanov cuando ocurrió el retiro de Blockx.
En semifinales, Khachanov enfrentará al ganador del cruce que jugarán el alemán Alexander Zverev (2°) y el neerlandés Botic Van de Zandschulp (70°).