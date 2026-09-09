Shelton acabó con la inspiración de Alcaraz y avanzó a semifinales en el US Open

El español Carlos Alcaraz (3° de la ATP) fue eliminado la madrugada de este miércoles en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras caer en un intenso partido ante el estadounidense Ben Shelton (9°).

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en un partido épico que duró cuatro horas y 28 minutos y que terminó pasadas las 03:30 de la mañana de Nueva York.

Shelton se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe en las semifinales, lo que asegura la presencia de un estadounidense en la final del domingo, que buscará acabar con la sequía local que dura desde la victoria de Andy Roddick en 2003.

Alcaraz no podrá revalidar el título conquistado el año pasado en Nueva York. El último que lo hizo fue el suizo Roger Federer con cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008.

El español eligió Nueva York para volver al ruedo tras casi cinco meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca en el Torneo Conde de Godó. Fue un regreso épico en el que sorprendió y fue mejorando ronda a ronda, hasta que se topó con Shelton.

Shelton no había ganado nunca a un top 3. De hecho, su balance hasta hoy era de 0-17, pero el estadounidense se disfrazó de Novak Djokovic, y devolvió como nunca para finalmente quedarse con el partido.