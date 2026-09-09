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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Colombia extraditó a Chile a imputado por homicidio en Santiago Centro

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los hechos se remontan a junio del 2022, cuando se presume que el sujeto dio muerte a la víctima en un restaurante de Nataniel Cox.

El sospechoso, que contaba con una notificación roja de Interpol al momento de su arresto, quedó bajo prisión preventiva.

Colombia extraditó a Chile a imputado por homicidio en Santiago Centro
 ATON (archivo)

La Fiscalía afirma que tras cometer el asesinato, el imputado escapó a su país de origen.

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La PDI informó la extradición desde Colombia de un ciudadano de ese país, quien está imputado en Chile por un delito de homicidio, ocurrido al interior de una galería comercial de la comuna de Santiago el 12 de junio del 2022.

En concreto, el crimen tuvo lugar en un restaurante de calle Nataniel Cox, donde se presume que el sujeto abordó a la víctima y, tras una aparente discusión, le propinó al menos dos heridas cortopunzantes en la zona torácica, así como varios golpes de pies y puños.

El extraditado es un hombre de 38 años, que registraba una notificación roja por parte de Interpol al momento de su arresto, y se encontraba aprehendido en Bogotá por este caso, que es indagado por la Brigada de Homicidios.

Rodrigo Barrera, vocero de la Fiscalía Centro Norte, precisó que el sospechoso "se encontraba en situación irregular al momento de cometer este delito, y posterior a este, huyó hacia Colombia".

"Lo importante en este caso son una serie de diligencias que realizamos, en conjunto con la PDI, con el objeto de ubicar el paradero del imputado en Colombia, y luego solicitar su extradición, que fue concedida", añadió el abogado.

Tras su formalización en nuestro país, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al ordenar la prisión preventiva del imputado.

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