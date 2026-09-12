Shelton disputará la final del US Open ante Zverev tras derrotar a Tiafoe

El estadounidense Ben Shelton (9° ATP) derrotó a su compatriota Frances Tiafoe (12°) en la segunda semifinal del Abierto de Estados Unidos y enfrentará por el título al alemán Alexander Zverev (2°), en lo que será su primera definición de Grand Slam.

Shelton, quien dio el golpe al frenar el regreso de Carlos Alcaraz (1°) en cuartos de final, se impuso por por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos.

El oriundo de Atlanta no solo deberá superar la presión de disputar su primera final de un 'major' en Nueva York, sino también de hacerlo contra Zverev, vencedor en sus cinco enfrentamientos previos, incluida la final de Múnich en 2026.

"Voy a necesitar que el domingo pongan toda vuestra energía. Voy a ir por todo. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengan a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos", dijo Shelton al público tras el partido.

La final se jugará este domingo 13 de septiembre en horario por definir. Shelton aseguró subir al puesto 4 del ranking mundial y buscará convertirse en el primer campeón estadounidense en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.