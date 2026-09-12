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Tópicos: Deportes | Fútbol | Claudio Bravo

En el 11 de septiembre: Claudio Bravo recordó su charla en la Escuela de Carabineros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La publicación del exarquero generó controversia en redes sociales.

En el 11 de septiembre: Claudio Bravo recordó su charla en la Escuela de Carabineros
 @esfocar_oficial (Archivo)
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El recién pasado viernes 11 de septiembre se cumplieron 53 años del Golpe de Estado ocurrido en 1973, día sensible en nuestro país que tuvo una controversial publicación del exarquero Claudio Bravo con Carabineros.

El otrora capitán de La Roja escogió esta fecha para recordar la charla que dio en la Escuela de Formación de Carabineros el 5 de mayo, publicando un video de aquella jornada.

Aunque Bravo no acompañó el post con algún texto, siendo un metraje únicamente con música, el debate se desató en los comentarios por la coincidencia entre la conmemoración y la referencia a la institución policial; que formó parte de la Junta de Gobierno de la dictadura con los generales César Mendoza (1973-1985) y Rodolfo Stange (1985-1990).

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