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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Tomás Barrios dio una muestra de solidez y quedó a un paso del cuadro principal del US Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se hizo fuerte ante el argentino Olivieri y lo venció en dos sets.

Tomás Barrios dio una muestra de solidez y quedó a un paso del cuadro principal del US Open
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El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) exhibió una muestra de solidez en la segunda ronda del US Open para vencer al argentino Genaro Olivieri (222°) y ponerse así a un paso del cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.

El chillanejo exhibió un tenis sólido para terminar imponiéndose por 6-3 y 6-1 en una hora y 21 minutos.

El número tres de nuestro país tuvo un dubitativo comienzo luego de un quiebre inicial del trasandino, para luego de emparejar la pizarra se apoderó del partido prácticamente sin contrapesos, incluso haciendo gala de su reconocido "longashot", tiros corto lanzados cambiando la empuñadura de la raqueta.

En la última ronda previa, Barrios se verá las caras ante el vencedor del duelo entre el español Daniel Rincón (208°) y el estadounidense de 16 años Jordan Lee (1.774°).

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