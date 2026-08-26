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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Venus y Serena Williams jugará juntas el dobles del US Open

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las estadounidenses volverán a competir como pareja en un Grand Slam luego de haber reaparecido recientemente en el torneo de Cincinnati.

Venus y Serena Williams jugará juntas el dobles del US Open
 EFE
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Venus y Serena Williams recibieron una invitación para disputar juntas el cuadro de dobles femenino del US Open, según confirmó la organización del último Grand Slam de la temporada.

Las hermanas estadounidenses vienen de competir como pareja en Cincinnati, donde fueron eliminadas en la primera ronda, en su primera participación conjunta después de cuatro años.

Su anterior aparición como dupla se había producido precisamente en el US Open de 2022, torneo en el que también quedaron eliminadas en su estreno.

Venus y Serena conquistaron 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas como pareja durante una de las sociedades más exitosas de la historia del tenis femenino.

Serena no participará en el cuadro individual del torneo neoyorquino, aunque también disputó el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz.

Venus, en tanto, sí jugará el torneo individual gracias a una carta de invitación entregada por la organización.

Además, US Open confirmó la baja del brasileño Joao Fonseca, número 26 del ranking ATP, para el cuadro individual masculino.

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