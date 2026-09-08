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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

[VIDEO] Alex Michelsen estalló en llanto tras perder con Frances Tiafoe en cuartos del US Open

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista estadounidense lloró en los hombros de su compatriota tras una extensa batalla en Nueva York.

[VIDEO] Alex Michelsen estalló en llanto tras perder con Frances Tiafoe en cuartos del US Open
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El estadounidense Alex Michelsen, 46° en el ranking ATP, lloró desconsoladamente este martes en el US Open, tras la derrota ante su compatriota Frances Tiafoe (12°) en los cuartos de final.

El partido se extendió por cuatro horas y 41 minutos en Flushing Meadows, y Michelsen sufrió la remontada de Tiafoe, perdiendo por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6).

Tras el último punto, Tiafeo empezó a celebrar, aunque cortó su festejo para ir a saludar a Michelsen, quien estalló en llanto cuando se abrazaron en la cancha.

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