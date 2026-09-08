[VIDEO] Alex Michelsen estalló en llanto tras perder con Frances Tiafoe en cuartos del US Open
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El tenista estadounidense lloró en los hombros de su compatriota tras una extensa batalla en Nueva York.
El tenista estadounidense lloró en los hombros de su compatriota tras una extensa batalla en Nueva York.
El estadounidense Alex Michelsen, 46° en el ranking ATP, lloró desconsoladamente este martes en el US Open, tras la derrota ante su compatriota Frances Tiafoe (12°) en los cuartos de final.
El partido se extendió por cuatro horas y 41 minutos en Flushing Meadows, y Michelsen sufrió la remontada de Tiafoe, perdiendo por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6).
Tras el último punto, Tiafeo empezó a celebrar, aunque cortó su festejo para ir a saludar a Michelsen, quien estalló en llanto cuando se abrazaron en la cancha.
Revisa el momento a continuación: