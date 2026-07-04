Adiós a la campeona: Eala dio el batacazo en Wimbledon y eliminó a Swiatek

La jornada de este sábado en Wimbledon quedó marcada por una gran sorpresa después de que la joven filipina Alexandra Eala (32° del WTA) se agigantó para eliminar en la tercera ronda a la vigente campeona y seis veces ganadora de Grand Slam, la polaca Iga Swiatek (3°), por parciales de 7-6(9) y 6-2.

El encuentro, que se extendió por dos horas y 15 minutos, tuvo una primera manga donde la actual monarca intentó imponer su jerarquía, pero su rival le forzó un dramático tie-break, el cual se adjudicó por un ajustado 11-9.

Tras el golpe anímico del primer set, la polaca se hundió mentalmente y Eala no perdonó, encadenando un 4-0 de entrada en el segundo parcial para sellar su clasificación histórica.

Tras emular ante Swiatek lo conseguido en Miami 2025, la filipina de 21 años se convirtió en la primera jugadora de su país en alcanzar los octavos de un Grand Slam, donde se medirá a la italiana Jasmine Paolini (17°), quien superó a Maria Sakkari (43°).