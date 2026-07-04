Personal de Aduanas y de la PDI detectó un insólito intento de contrabando en Valparaíso: encontraron casi 10 millones 400 mil pesos en monedas de $10 al interior de un contenedor que contenía 20 sacos.

El hallazgo se dio en el marco de una alerta realizada por la Unidad de Inteligencia sobre una exportación de chatarra de metal que se pretendía ejecutar a través del puerto con destino a China.

Al revisar el contenedor, los funcionarios detectaron que la chatarra de "bronce colorado" declarada por el exportador venía mezclada con más de un millón de monedas de 10 pesos chilenos.

Luego de dos jornadas de una acuciosa revisión de cada uno de los sacos, se determinó que, en total, había 1 millón 39 mil 785 monedas de circulación vigente, por un valor de valor de 10 millones 397 mil 850 pesos, equivalentes a 3.653 kilos.

"Se intentaron sacar del país más de 10 mil dólares en dinero en efectivo, lo que no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas y, además, estaba dentro de un cargamento de chatarra, lo que evidenciaría un delito", explicó el director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos.

Ante ello, se inició "una investigación por eventuales delitos de contrabando y lavado de activos referente a hechos en los que aparece involucrada una empresa de reciclaje de desechos industriales, que -mediante declaraciones irregulares- pretendía exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile, indicándolas como desechos metálicos", dijo el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

El caso está siendo investigado por el fiscal Felipe González, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto a la PDI y fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Por orden del Ministerio Público, la totalidad del dinero será puesto bajo custodia de BancoEstado.

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