Alejandro Tabilo tiene programación confirmada para el estreno en Wimbledon

El chileno Alejandro Tabilo, 33° en el ranking mundial, conoció la programación para su estreno en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al cual llegó sin victorias previas en la gira sobre pasto.

"Jano" fue emparejado con el polaco Kamil Majchrzak (46°), duelo que fue agendado para el martes en el primer turno de la cancha cinco, por lo que comenzará a las 06:00 horas (10:00 GMT).

El nacido en Toronto y el europeo han cruzado sus caminos en dos oportunidades y en ambas se impuso el chileno, siendo la más reciente en su debut en el Roland Garros de este año, con victoria por 6-1, 6-3 y 6-4.

Si logra repetir esta actuación, "Ale" desafiará en la siguiente instancia al vencedor del choque entre el italiano Mattia Bellucci (65°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°).

Tabilo no compitió en la edición 2025 del major británico debido a un desgarro muscular abdominal de grado tres.