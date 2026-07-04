Alex de Miñaur venció a Zachary Svajda y se instaló en los octavos de final de Wimbledon

El australiano Alex de Miñaur (6° del ATP) disipó las dudas que se encontró en el segundo set ante el estadounidense Zachary Svajda (66°) y sacó adelante el compromiso de tercera ronda por parciales de 6-2, 5-7, 6-2 y 6-4 para alcanzar por cuarta vez los octavos de final de Wimbledon.

El encuentro comenzó de forma inmejorable para el de Sydney, quien impuso condiciones rápidamente en la primera manga con dos quiebres que le permitieron cerrar el parcial en 30 minutos.

Sin embargo, el panorama se complicó en el segundo capítulo, tras un intercambio constante de roturas, Svajda logró ser más efectivo en el tramo final y aprovechó de imponerse al servicio de su rival en el duodécimo juego para igualar las acciones por 7-5.

Pese al golpe anímico, el quinto favorito del certamen recuperó la brújula en el tercer set, donde barrió a su rival para posteriormente selló su clasificación, mejorando sustancialmente su reciente actuación en Roland Garros, donde se despidió en la tercera fase.

Con este triunfo, el australiano que conquistó los trofeos de Eastbourne (2021) y Bolduque (2024) buscará igualar los cuartos de final cuando se mida ante el vencedor del duelo entre el ruso Karen Khachanov (22°) y el italiano Flavio Cobolli (10°)