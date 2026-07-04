Kast comenzó a sufrir el problema de "gobernar a los propios", observa Marco Moreno

El analista político Marco Moreno observó en Cooperativa que, mientras los primeros 100 días de Gobierno de Kast estuvieron enfocados "fuera de La Moneda" para "producir gobernabilidad hacia afuera", ahora surge el dilema de "sostener políticamente al propio Ejecutivo" y "gobernar a los propios".

"Creo que tenemos que empezar a hablar del tema de la gobernabilidad interna, es decir, la capacidad del Gobierno para coordinar, disciplinar y conducir políticamente a la alianza que lo sostiene", aseveró el decano de la Universidad Central, a propósito de los roces surgidos al interior del oficialismo luego de la fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

"El desayuno que realizó ayer (viernes) el Presidente con parte de los partidos que apoyan al Ejecutivo -Republicanos, UDI, RN y Evópoli- es el síntoma de un problema. No es que la instancia haya resuelto esta situación, sino que lo que hizo el Mandatario fue llamar a los colectivos a un entendimiento; técnicamente, lo que tenemos acá es una alianza de Gobierno y no una coalición de Gobierno", analizó Moreno.

"Las alianzas normalmente sirven para llevar al poder a un candidato presidencial y en eso fue exitosa la actual alianza de Gobierno, pero no han podido pasar a conformar una coalición y por eso el problema de la gobernabilidad interna comienza a instalarse como una preocupación para los próximos cien días. Por eso el Presidente decide intervenir", señaló.

"El problema comenzó a tener ribetes mayores por esta disputa bien agria que hay en este sector político sobre estos calificativos de la 'derechita cobarde' que molestan a parte importante del actual oficialismo. El Mandatario está intentando resolver esto; la única manera de hacerlo es con su intervención, pero también con mecanismos de coordinación política", indicó el analista político.

"La oposición dio por perdidos hacer cambios mayores" en la megarreforma

Respecto a la mesa técnica levantada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), entre el Gobierno y la oposición para abordar posibles modificaciones en la megarreforma, Moreno observó que, "probablemente, la oposición ya dio por perdida la posibilidad de cambios mayores y se está concentrando en esta microdiscusión a nivel de comisiones".

"Seguramente se van a incorporar algunas demandas de algunos sectores específicos en lo que es la 'microdiscusión' que está desarrollándose ahora. En las comisiones, lo que se discuten son aspectos en particular, y ese debate en particular tiene que ver con cambios en algunos números, porcentajes y guarismos", dijo el decano de la Universidad Central.

Moreno no descartó tampoco un posible cambio de correlación de fuerzas en el Senado si los parlamentarios Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic -los tres bajo investigación de Fiscalía por corrupción- son desaforados.

"Aquí (incluso) también puede haber un incentivo para intentar llevar adelante una acusación constitucional (contra la exminstra de Seguridad Trinidad Steinert) por parte de la oposición, que tendría alineados los votos necesarios en el Senado para poder tener algún éxito si es que se concreta esta situación judicial que está afectando hoy día al senador (Calisto)", sostuvo.