Jannik Sinner avanzó a octavos de Wimbledon por quinto año consecutivo

El italiano Jannik Sinner, vigente campeón y número uno del mundo, dio otro paso en la defensa de su título en Wimbledon tras derrotar al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4.

El jugador de San Cándido resolvió el partido en 2h15' y avanzó por quinto año consecutivo a los octavos de final del Grand Slam londinense.

Sinner, que seguirá en la cima del circuito sin importar su resultado en el All England Club, alcanzó su novena victoria seguida en Wimbledon, con seis triunfos del título conseguido el año pasado y tres en la presente edición.

"Estoy muy feliz e intento mejorar cada día. Dar pasos hacia adelante. Si quiero llegar lejos tengo que mejorar algunas cosas", señaló el italiano, quien reconoció margen de mejora pese a una victoria convincente.

Su próximo rival será el japonés Shintaro Mochizuki, verdugo del español Rafa Jódar, en un duelo que puede acercar a Sinner al objetivo de convertirse en el décimo jugador de la Era Abierta capaz de revalidar el título de Wimbledon.