Jannik Sinner no le dio opción a Novak Djokovic y buscará el título en Wimbledon
El número uno del orbe se verá las caras en la final ante Zverev.
El número uno del orbe se verá las caras en la final ante Zverev.
El italiano Jannik Sinner, vigente campeón y número uno del mundo, avanzó a la final de Wimbledon tras derrotar con autoridad a Novak Djokovic por un contundente triple 6-4, logrando su paso a su segunda final consecutiva, donde buscará revalidar la corona y conquistar su quinto trofeo de Grand Slam.
Sinner dejó atrás las dudas mostradas al inicio del torneo y ofreció una actuación impecable frente a Djokovic, de 39 años, quien fue ovacionado por el público del All England Club.
El serbio no pudo acercarse a su octavo título en Wimbledon ni al histórico Grand Slam número 25 de su carrera.
El italiano resolvió el encuentro en dos horas y 20 minutos, manteniendo un servicio sólido que nunca cedió. Djokovic solo dispuso de una oportunidad de quiebre en todo el partido, mientras que Sinner rompió el saque de su rival una vez en cada set para sellar una victoria incontestable.
Tras el partido, Sinner elogió a Djokovic y destacó que sigue siendo "una verdadera inspiración" para el tenis mundial.
Con este triunfo, Sinner alcanzó su victoria número 99 en torneos de Grand Slam y se convirtió en el primer italiano en disputar múltiples finales individuales de Wimbledon. El domingo buscará defender el título frente al alemán Alexander Zverev, quien previamente aseguró su pase a la final tras superar al británico Arthur Fery.