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Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Marta Kostyuk y Linda Noskova se citaron en las semifinales de Wimbledon

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Marta Kostyuk y Linda Noskova se citaron en las semifinales de Wimbledon

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La ucraniana Marta Kostyuk (13ª de la WTA y la checa Linda Noskova (12ª) se clasificaron para las semifinales de Wimbledon tras superar sus respectivos compromisos de cuartos de final y se enfrentarán por un boleto a la gran final sobre el césped londinense.

Kostyuk exhibió un sólido nivel para derrotar a la italiana Jasmine Paolini (17ª) por 6-3 y 6-2. Con este resultado, la ucraniana accedió a su segunda semifinal de Grand Slam —primera en Wimbledon— y aseguró su ingreso al top 10 del ranking mundial.

"Estuve en esta pista como espectadora hace nueve años viendo a Roger Federer. Fue súper especial volver aquí como jugadora", comentó la tenista, quien acumula 21 victorias en sus últimos 22 partidos.

Por su parte, Noskova, de 21 años y la jugadora más joven que sigue en el cuadro, alcanzó la primera semifinal de Grand Slam de su carrera tras imponerse a la belga Elise Mertens (27ª) por 6-3 y 7-5, en un partido que se extendió por una hora y 46 minutos. La checa ha mostrado un rendimiento ascendente al ganar 10 de sus últimos 11 compromisos.

"Es un sueño, nunca he sentido esto. Pero sé que por estas cosas es por lo que juego al tenis. Por estos partidos y estos escenarios", declaró emocionada Noskova.

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