Virgil Van Dijk apareció en palco de honor en Wimbledon

El futbolista neerlandés Virgil Van Dijk asistió al palco de honor de Wimbledon tras ser invitado por la organización del torneo y presenció las semifinales del certamen.

La jornada contó con el triunfo de Alexander Zverev sobre Arthur Fery, además de la dominante victoria de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic.

El defensor, que sufrió la eliminación de su selección a manos de Marruecos en los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, estuvo presente con su esposa en el exclusivo sector, que contó con celebridades como los actores Benedict Cumberbatch y Hugh Laurie.