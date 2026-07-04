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Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Zverev avanzó a octavos de Wimbledon con sólida victoria sobre Marcos Giron

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El alemán venció en tres sets al estadounidense y buscará ante Jiri Lehecka su primera presencia en cuartos de final del torneo londinense.

Zverev avanzó a octavos de Wimbledon con sólida victoria sobre Marcos Giron
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El tenista alemán Alexander Zverev, tercer favorito en Wimbledon, avanzó a los octavos de final tras vencer al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6(4) y 6-4 en la tercera ronda del Grand Slam británico.

El reciente campeón de Roland Garros ratificó su gran momento en Londres y sumó su victoria número 13 en los últimos 14 partidos, con la única caída en ese tramo en la final de Halle ante el estadounidense Taylor Fritz.

Zverev tardó dos horas y media en cerrar el partido ante Giron, quien elevó su nivel en el segundo set y tuvo opciones de complicar el duelo, aunque el alemán resolvió el tie break y luego selló el triunfo al resto en la tercera manga.

Esta es la cuarta vez que Zverev alcanza los octavos de final en Wimbledon, instancia que nunca logró superar en el All England Club. Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, verdugo del español Jaume Munar, en un cruce que puede darle al germano sus primeros cuartos en el torneo londinense.

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