Zverev rompió su maleficio ante Taylor Fritz y avanzó a semifinales de Wimbledon

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito del torneo y reciente campeón de Roland Garros, firmó una sólida actuación en Wimbledon al derrotar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4 y 6-2, resultado que le permitió instalarse por primera vez en semifinales del Grand Slam británico.

La victoria tuvo un valor especial para el jugador de Hamburgo, que cortó una racha de siete derrotas consecutivas ante Fritz, rival que le tomó la medida durante los últimos dos años y que llegaba con un historial favorable de 10 triunfos en 15 enfrentamientos.

"Espero jugar dos partidos más aquí", dijo Zverev tras avanzar en el All England Club. "Pero por ahora, estoy muy contento de estar en semifinales, especialmente contra Taylor Fritz, a quien no había vencido en más de dos años. Me ha estado ganando durante dos años seguidos", recordó.

El alemán sostuvo su triunfo desde el saque y encontró los quiebres en momentos clave: Rompió en el noveno juego del primer set, volvió a golpear de entrada en el segundo y aceleró en el tercero ante un rival que también pidió asistencia médica por molestias en la rodilla derecha.

"Jugué un partido fantástico y estoy muy feliz de estar en semifinales", indicó Zverev, quien se transformó en el quinto jugador en activo en alcanzar semifinales individuales masculinas en los cuatro torneos del Grand Slam, junto a Novak Djokovic, Marin Cilic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El paso adelante de Zverev también mete presión directa sobre Alcaraz en el ránking. El germano recuperará el número dos del mundo, actualmente en poder del español, si consigue llegar a la final del domingo.

Antes de pensar en esa posibilidad, Zverev deberá enfrentar en semifinales al británico Arthur Fery, invitado del torneo, quien superó al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6(4) y 6-0 y desafiará al alemán con el apoyo del público local.