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Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Antonia Vergara y Fernanda Labraña se despidieron en semifinales del W15 de Santiago 2

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Las tenistas nacionales Antonia Vergara (414° en el ranking WTA) y Fernanda Labraña (342°) vieron frenado su camino este viernes en el W15 de Santiago 2, siendo privadas de entrar a la final del torneo.

Por una parte, Vergara se despidió ante la española Sara Dols (498°) con parciales de 6-7 y 2-6. Por el otro lado, Labraña cayó por 7-5 y 6-3 ante la argentina Luciana Moyano (369°), quien venía de dejar afuera a la también chilena Jimar Gerald (537°).

Como consuelo, ambas referentes tendrán la oportunidad de redimirse de estos resultados protagonizando la final del dobles, donde ambas chocarán entre sí este sábado a las 11:00 horas.

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