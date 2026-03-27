Antonia Vergara y Fernanda Labraña se despidieron en semifinales del W15 de Santiago 2

Las tenistas nacionales Antonia Vergara (414° en el ranking WTA) y Fernanda Labraña (342°) vieron frenado su camino este viernes en el W15 de Santiago 2, siendo privadas de entrar a la final del torneo.

Por una parte, Vergara se despidió ante la española Sara Dols (498°) con parciales de 6-7 y 2-6. Por el otro lado, Labraña cayó por 7-5 y 6-3 ante la argentina Luciana Moyano (369°), quien venía de dejar afuera a la también chilena Jimar Gerald (537°).

Como consuelo, ambas referentes tendrán la oportunidad de redimirse de estos resultados protagonizando la final del dobles, donde ambas chocarán entre sí este sábado a las 11:00 horas.