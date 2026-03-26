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Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Antonia Vergara y Fernanda Labraña se metieron en semifinales del W15 de Santiago 2

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Jimar Gerald no corrió la misma suerte y se despidió en cuartos de final.

Antonia Vergara y Fernanda Labraña se metieron en semifinales del W15 de Santiago 2
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Las tenistas nacionales Antonia Vergara (414° en el ranking WTA) y Fernanda Labraña (342°) vivieron una destacada jornada este jueves en el W15 de Santiago 2, instalándose entre las cuatro mejores del certamen.

Por una parte, la "Pequeña Gigante" firmó una sólida actuación para superar a la brasileña Victoria Barros (1106°), quien pese estar nominada para la Billie Jean King Cup, terminó cediendo por 6-4 y 6-3.

Del otro lado, Labraña ratificó su gran presente al vencer con autoridad a la también brasileña Julia Konishi (469°) por un contundente 6-0 y 6-2.

Quien no corrió con la misma suerte fue la nacional Jimar Gerald (537°) después de caer con la argentina Luciana Moyano (369°) por 6-4 y 6-3.

En semifinales, Vergara se medirá ante la española Sara Dols (498°) y Labraña hará lo propio ante la trasandina.

Los partidos se disputarán este viernes 27 de marzo, desde las 11:00 horas (14:00 GMT).

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