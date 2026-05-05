Aryna Sabalenka advirtió por premios en el tenis: En algún momento haremos boicot

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno en el ranking, afirmó este martes que merecen recibir mayores porcentajes de los premios de torneos como Grand Slam, y aseguró que es posible que "en algún momento" hagan "boicot": "Será la única manera de luchar por nuestros derechos".

"Creo que en algún momento haremos boicot. Sí. Siento que será la única manera de, por así decirlo, luchar por nuestros derechos", dijo en rueda de prensa en el marco del Masters 1.000 de Roma, al ser preguntada por la reciente polémica en la que varios tenistas expresaron su decepción ante la cuantía de los premios ofrecidos por Roland Garros.

"Definitivamente, cuando ves la cifra y ves la cantidad que recibe el jugador, siento que el espectáculo depende de nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, ni sería ese entretenimiento. Así que creo que, sin duda, merecemos recibir un mayor porcentaje", aseveró.

La tenista, de 28 años, que cuenta con cuatro Abiertos individuales ganados (Australia y Estados Unidos en dos ocasiones), explicó que espera que "con todas las negociaciones" que se están llevando a cabo, en algún momento se alcance una decisión correcta: "Y una conclusión con la que todos estén satisfechos", agregó.

Según informó el diario británico The Guardian el lunes, un comunicado suscrito por tenistas de primer nivel como el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic, la estadounidense Coco Gauff y la propia Sabalenka expresó su descontento con el nivel de los premios económicos previstos para la 125ª edición de Roland Garros, que se disputará en la capital francesa después del torneo en Roma.