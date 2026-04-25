Aryna Sabalenka impuso su poderío ante Jaqueline Cristian en Madrid

La bielorrusa Aryna Sabalenka impuso su condición de número uno del mundo -y de vigente campeona- y aplacó el intento de remontada de su rival, la rumana Jaqueline Cristian, por 6-1 y 6-4, quien que en el segundo set estuvo a un paso de igualar el partido y llevar el desenlace a la tercera manga.

Sabalenka, que ya ganó a Cristian en Indian Wells semanas atrás, estuvo a un paso de perder su saque y dejar en 5-3 el segundo set a favor de su rival. Pero reaccionó y empató a 4. Aceleró y selló el triunfo, el séptimo seguido en Madrid, que la sitúa en octavos de final.

La tres veces campeona en la Caja Mágica, que necesitó una hora y 24 minutos para sacar el choque adelante, jugará contra la vencedora del partido entre la ucraniana Anhelina Kalinina y la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka es, junto a la checa Petra Kvitova la jugadora con más títulso en Madrid (2021, 2023, 2025) y tiene en la mano de erigirse en la mejor, con más trofeos si vuelve a levantar la copa el sábado próximo.

La tenista de Minsk lleva 79 semanas consecutivas como número uno del mundo, la undécima racha más larga en la historia del ranking WTA.