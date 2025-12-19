Aryna Sabalenka mostró sus vacaciones "en rosa"
Publicado:
Vestida con tonos rosas y disfrutando de sus vacaciones en Dubai, la tenista Aryna Sabalenka mostró parte de lo que vive por estos días a la espera del inicio de la nueva temporada de la WTA.
