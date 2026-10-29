Elena Rybakina se aseguró terminar como la número 1 del mundo
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Autor: Redacción Cooperativa
La kazaja avanzó a los cuartos de final en Tokio.
La kazaja avanzó a los cuartos de final en Tokio.
La tenista kazaja Elena Rybakina aseguró terminar el año como número 1 del ranking WTA tras derrotar en octavos de final del torneo de Tokio a su compatriota Yulia Puntintseva.
Rybakina, que lidera la clasificación mundial desde el pasado mes de septiembre, solo necesitaba un triunfo para sellar su objetivo y lo logró en un duelo donde se impuso con facilidad por 6-0 y 6-2.
Su rival en siguiente ronda será la canadiense Leylah Fernández, quien derrotó por 6-2 y 7-6 a la belga Elise Mertens, quinta favorita.