Elena Rybakina se aseguró terminar como la número 1 del mundo

La tenista kazaja Elena Rybakina aseguró terminar el año como número 1 del ranking WTA tras derrotar en octavos de final del torneo de Tokio a su compatriota Yulia Puntintseva.

Rybakina, que lidera la clasificación mundial desde el pasado mes de septiembre, solo necesitaba un triunfo para sellar su objetivo y lo logró en un duelo donde se impuso con facilidad por 6-0 y 6-2.

Su rival en siguiente ronda será la canadiense Leylah Fernández, quien derrotó por 6-2 y 7-6 a la belga Elise Mertens, quinta favorita.