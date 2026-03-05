Emma Raducanu culpó a sus entrenadores por bajo rendimiento: Me desentrenaron mi estilo

La tenista británica Emma Raducanu afirmó este jueves en Londres que los entrenadores que lideraron sus procesos anteriores perjudicaron su desempeño en el circuito profesional. La deportista, que rompió su vínculo con el español Francis Roig hace pocas semanas, aseguró que las constantes instrucciones externas terminaron por mermar sus capacidades innatas dentro de la cancha.

"Tuve a mucha gente diciéndome qué hacer, cómo jugar, y eso no tiene por qué funcionar. Quiero volver a mi forma natural de jugar. Me llevó tiempo redescubrirlo, porque es algo en lo que se me desentrenó", declaró la ganadora de Grand Slam en una entrevista concedida a la cadena BBC de Reino Unido, previo a su viaje a Estados Unidos para competir en California.

Emma Raducanu registró un total de siete entrenadores en su corta trayectoria, incluyendo pasos breves como el de Francis Roig, quien solo permaneció seis meses en su equipo. La jugadora enfatizó que no busca un reemplazo inmediato para evitar presiones innecesarias. "No quiero otro entrenador ahora mismo porque siento que se le va a poner en duda desde el primer momento. Preferiría que no viniera alguien y me dijera 'haz esto' cuando estoy en desacuerdo", añadió la atleta de 23 años.

Pese a su irrupción histórica en Nueva York hace cinco temporadas, donde ganó el Abierto de Estados Unidos desde la fase clasificatoria, la representante de Gran Bretaña no logró replicar ese éxito en el tiempo reciente. Durante la presente temporada 2026, la tenista alcanzó los cuartos de final en Hobart y la final en Cluj, Rumania, pero sufrió eliminaciones tempranas en el Abierto de Australia, Doha y Dubai.

Finalmente, la deportista manifestó que mantiene la mente abierta para futuras colaboraciones, aunque priorizará encontrar a la persona adecuada que respete su identidad tenística. Emma Raducanu se concentró ahora en su preparación para Indian Wells, con el objetivo de recuperar el nivel que la posicionó como una de las máximas promesas del deporte mundial en el Estadio Arthur Ashe.