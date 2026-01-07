Escándalo en ITF de Kenia: Egipcia recibió wild card y no sabía de qué lado servir

Este miércoles se disputó un encuentro sin precedentes para el tenis. La egipcia Haja Abdelkader recibió una invitación especial para participar en el ITF de Nairobi y no sabía tomar la raqueta ni de qué lado debía servir.

El partido fue correspondiente a la ronda 32 del certamen, donde la norafricana mostró un nivel de principiante, como si se tratase de su primera vez jugando al tenis.

Como era de esperarse, perdió frente a Lorena Schaedel (1026° del ranking) por 6-0 y 6-0. Abdelkader solo ganó tres puntos y cometió 20 dobles faltas.

El video no tardó en viralizarse por las redes sociales y tuvo diferentes reacciones por parte de los fan del tenis.