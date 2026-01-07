Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Escándalo en ITF de Kenia: Egipcia recibió wild card y no sabía de qué lado servir

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido se disputó en la ronde 32 del ITF 35K en Nairobi, Kenia.

Escándalo en ITF de Kenia: Egipcia recibió wild card y no sabía de qué lado servir
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles se disputó un encuentro sin precedentes para el tenis. La egipcia Haja Abdelkader recibió una invitación especial para participar en el ITF de Nairobi y no sabía tomar la raqueta ni de qué lado debía servir.

El partido fue correspondiente a la ronda 32 del certamen, donde la norafricana mostró un nivel de principiante, como si se tratase de su primera vez jugando al tenis.

Como era de esperarse, perdió frente a Lorena Schaedel (1026° del ranking) por 6-0 y 6-0. Abdelkader solo ganó tres puntos y cometió 20 dobles faltas.

El video no tardó en viralizarse por las redes sociales y tuvo diferentes reacciones por parte de los fan del tenis.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada