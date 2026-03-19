Fernanda Labraña avanzó a los cuartos de final del W15 de Santiago
La tenista es la única chilena que quedó en competencia.
La tenista es la única chilena que quedó en competencia.
La tenista Fernanda Labraña, 460° en el ranking mundial, avanzó a los cuartos de final del torneo W15 de Santiago, tras vencer a la argentina Marina Bulbarella (1158a) en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional.
Labraña, tercera favorita en el certamen, no tuvo contratiempos y se impuso con un contundente 6-0 y 6-2, metiéndose entre las ocho mejores del torneo.
En cuartos de final, Labraña enfrentará a la española Sara Dols (498a), quien despachó a la brasileña Leticia Vidal (1.178a) por 6-1 y 6-0.
El resto de las chilenas no logró avanzar. Antonia Vergara, número uno del país, fue sorprendida por la argentina Luciana Moyano en un intenso partido a tres sets. La nacional cayó por 4-6, 6-2 y 7-5 en un encuentro que se definió por detalles.
Por su parte, Agustina Soto tuvo una jornada compleja frente a la argentina Carla Markus, quien se impuso por 6-0 y 6-2 para avanzar de ronda.
Las llaves de cuartos de final: