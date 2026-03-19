Fernanda Labraña avanzó a los cuartos de final del W15 de Santiago

La tenista Fernanda Labraña, 460° en el ranking mundial, avanzó a los cuartos de final del torneo W15 de Santiago, tras vencer a la argentina Marina Bulbarella (1158a) en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional.

Labraña, tercera favorita en el certamen, no tuvo contratiempos y se impuso con un contundente 6-0 y 6-2, metiéndose entre las ocho mejores del torneo.

En cuartos de final, Labraña enfrentará a la española Sara Dols (498a), quien despachó a la brasileña Leticia Vidal (1.178a) por 6-1 y 6-0.

El resto de las chilenas no logró avanzar. Antonia Vergara, número uno del país, fue sorprendida por la argentina Luciana Moyano en un intenso partido a tres sets. La nacional cayó por 4-6, 6-2 y 7-5 en un encuentro que se definió por detalles.

Por su parte, Agustina Soto tuvo una jornada compleja frente a la argentina Carla Markus, quien se impuso por 6-0 y 6-2 para avanzar de ronda.

Las llaves de cuartos de final: