"Hay que evitar los tacos": Virus estomacal causa estragos en el WTA de Madrid

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, avanzó a los cuartos de final del WTA 1.000 de Madrid tras remontar ante la japonesa Naomi Osaka, en medio de la preocupación por un virus estomacal que ya afectó a varios jugadores en la Caja Mágica.

La campeona vigente reconoció que tomó precauciones para evitar problemas físicos durante el torneo.

"Hasta ahora, todo bien, toco madera. He oído que tengo que evitar esos tacos de la comida. Me ciño a la misma comida, la misma comida que he estado comiendo desde el principio del torneo", dijo Sabalenka, quien aclaró que mantiene una dieta simple con pechuga de pollo, arroz y ensalada.

En lo deportivo, Sabalenka quedó conforme con su reacción ante Osaka y valoró haber encontrado soluciones durante el partido, pese a perder el primer set. La bielorrusa, que busca otro título en el WTA 1000 de Madrid, aseguró que su capacidad de adaptación es una de sus principales armas en esta etapa de su carrera.