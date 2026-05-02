Kostyuk conquistó su primer WTA 1.000 en Madrid tras vencer a Andreeva

La tenista ucraniana Marta Kostyuk (23° del WTA) alcanzó el éxito más importante de su carrera este sábado al consagrarse campeona del Masters 1.000 de Madrid ante la rusa Mirra Andreeva (8°), venciendo por parciales de 6-3 y 7-5 y logrando su primer título de esta categoría.

La oriunda de Kiev exhibió una solidez implacable y con un quiebre al quinto juego logró sacar la ventaja necesaria para cerrar la primera manga en 30 minutos. Posteriormente, la presión en contra de la joven contendiente le hizo perder la chance de estirar la definición.

Tras sellar la victoria, Kostyuk celebró con una pirueta y tal como lo ha hecho desde el inicio del conflicto bélico en su país, ignoró a su rival en la red para dirigirse directamente a saludar al juez de silla.

Con esta victoria, la tenista de 23 años extiende su racha a 11 triunfos consecutivos sobre arcilla en la temporada y confirma su condición de especialista en la superficie.