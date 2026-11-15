Semana perfecta: Mirra Andreeva conquistó las Finales de la WTA y trepó al número dos del mundo

La joven tenista rusa Mirra Andreeva tocó el cielo en el circuito femenino tras coronarse campeona invicta de las Finales de la WTA en Indian Wells, luego de superar en la gran definición a la ucraniana Elina Svitolina por parciales de 7-5 y 6-3, en una hora y 48 minutos de intenso partido que la catapultó al segundo lugar del ranking mundial.

El duelo por la corona estuvo marcado por la agresividad de la moscovita de 19 años en los momentos decisivos. Tras una primera manga con constantes quiebres de servicio, Andreeva dio el golpe clave en el undécimo juego para cerrar el set por 7-5; mientras que en el segundo parcial, supo contrarrestar la experiencia de la campeona de 2018 para sellar la victoria con dos nuevos quiebres ante los aplausos del público estadounidense.

La consagración de la pupila de la española Conchita Martínez adquirió ribetes históricos, ya que conquistó la Copa de Maestras sin perder un solo set y concediendo apenas 26 juegos en toda la semana, una hazaña estadística que en la era moderna sólo habían conseguido leyendas de la talla de la estadounidense Serena Williams (2012) y la polaca Iga Swiatek (2023).

El trofeo le puso el broche de oro a una temporada 2026 de ensueño para Andreeva, quien alcanzó su primer título de Grand Slam en Roland Garros y sumó coronas en Adelaida y Linz, derrotando durante el torneo en California a las mejores del orbe como Aryna Sabalenka y Jessica Pegula para quedar a escasos 293 puntos del número uno que ostenta Elena Rybakina.