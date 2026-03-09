"Si no perdía, atacarían a mi familia": Tenista denunció graves amenazas con armas de fuego
"Dijeron que sabían dónde vive mi familia" relató la afectada.
La tenista húngara Panna Udvardy (95° del WTA) vivió una experiencia terrorífica mientras disputaba el Antalya Challenger de Turquía, ya que denunció amenazas antes de su duelo ante la ucraniana Anhelina Kalinina (189°) por cuartos de final.
"Recibí varios mensajes muy perturbadores en WhatsApp de un número desconocido. La persona me dijo que, si no perdía mi partido, atacarían a mi familia", comenzó detallando la deportista.
Seguido a ello, agregó que: "Dijeron que sabían dónde vive mi familia, los autos que conducen y que tenían sus números de teléfono. Incluso enviaron fotos de mis familiares y de un arma de fuego".
"Me comuniqué de inmediato con el supervisor de la WTA y le envié capturas de pantalla. También informé a mi familia, que inmediatamente se puso en contacto con el consulado local", relató Udvardy tras caer ante Kalinina por 7-6 y 7-5.